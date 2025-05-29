В ночь на четверг, 29 мая, при взрыве гранаты в Ставрополе был ликвидирован майор, руководивший воздушными бомбардировками Мариуполя. Из-за приказов Заура Гурциева, который в последнее время занимал должность замглавы Ставрополя, погибли тысячи человек.

Взрыв гранаты произошел рядом с многоэтажным домом на улице Чехова, 85/19. В результате были ликвидированы двое мужчин. Они перед взрывом сидели на скамейке у дома и распивали алкогольные напитки.

"Гранату взорвал неизвестный", - говорится в сообщении.

Ликвидацию Гурциева подтвердил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, рассматриваются все версии, включая организацию теракта, в котором тот уже успел обвинить так называемых "нацистов из Украины".

Что известно о Гурциеве

Гурциев руководил воздушными бомбардировками Мариуполя во время захвата города в феврале 2022 года. В октябре 2024 года глава Кремля Владимир Путин объявил о назначении Гурциева первым замглавы Ставрополя.