В Ставрополе ликвидирован майор РФ, который отдавал приказы бомбить Мариуполь

В Ставрополе 29 мая ликвидирован Заур Гурциев. Он - российский майор, который отдавал приказы бомбить Мариуполь в 2022 году и за это даже получил должность в мэрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости".
В ночь на четверг, 29 мая, при взрыве гранаты в Ставрополе был ликвидирован майор, руководивший воздушными бомбардировками Мариуполя. Из-за приказов Заура Гурциева, который в последнее время занимал должность замглавы Ставрополя, погибли тысячи человек.
Взрыв гранаты произошел рядом с многоэтажным домом на улице Чехова, 85/19. В результате были ликвидированы двое мужчин. Они перед взрывом сидели на скамейке у дома и распивали алкогольные напитки.
"Гранату взорвал неизвестный", - говорится в сообщении.
Ликвидацию Гурциева подтвердил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, рассматриваются все версии, включая организацию теракта, в котором тот уже успел обвинить так называемых "нацистов из Украины".
Гурциев руководил воздушными бомбардировками Мариуполя во время захвата города в феврале 2022 года. В октябре 2024 года глава Кремля Владимир Путин объявил о назначении Гурциева первым замглавы Ставрополя.
В феврале 2022 года российские войска масштабно вторглись в Украину. Массовыми бомбардировками, которые унесли жизни тысяч людей, россияне захватили Мариуполь, который был полностью разрушен.
В мае 2022 года сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. Но жертв может быть гараздо больше.
В июне прошлого года The Guardian писало о том, что Россия применила преднамеренную тактику голода во время захвата Мариуполя в феврале 2022 года. Юристы говорят, что стратегия лишения жителей города еды во время блокады может быть приравнена к военному преступлению.
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