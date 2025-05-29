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В Ставрополе ликвидирован майор РФ, который отдавал приказы бомбить Мариуполь

Фото: в Ставрополе ликвидирован майор РФ, который отдавал приказы бомбить Мариуполь (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Ставрополе 29 мая ликвидирован Заур Гурциев. Он - российский майор, который отдавал приказы бомбить Мариуполь в 2022 году и за это даже получил должность в мэрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство. Новости".

В ночь на четверг, 29 мая, при взрыве гранаты в Ставрополе был ликвидирован майор, руководивший воздушными бомбардировками Мариуполя. Из-за приказов  Заура Гурциева, который в последнее время занимал должность замглавы Ставрополя, погибли тысячи человек.

Взрыв гранаты произошел рядом с многоэтажным домом на улице Чехова, 85/19. В результате были ликвидированы двое мужчин. Они перед взрывом сидели на скамейке у дома и распивали алкогольные напитки.

"Гранату взорвал неизвестный", - говорится в сообщении.

Ликвидацию Гурциева подтвердил глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, рассматриваются все версии, включая организацию теракта, в котором тот уже успел обвинить так называемых "нацистов из Украины".

Что известно о Гурциеве

Гурциев руководил воздушными бомбардировками Мариуполя во время захвата города в феврале 2022 года. В октябре 2024 года глава Кремля Владимир Путин объявил о назначении Гурциева первым замглавы Ставрополя.

Захват Мариуполя

В феврале 2022 года российские войска масштабно вторглись в Украину. Массовыми бомбардировками, которые унесли жизни тысяч людей, россияне захватили Мариуполь, который был полностью разрушен.

В мае 2022 года сообщалось, что в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тысяч человек. Но жертв может быть гараздо больше.

В июне прошлого года The Guardian писало о том, что Россия применила преднамеренную тактику голода во время захвата Мариуполя в феврале 2022 года. Юристы говорят, что стратегия лишения жителей города еды во время блокады может быть приравнена к военному преступлению.

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