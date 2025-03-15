Ставлення до США в Україні різко погіршилося: результати опитування

Згідно з новим дослідженням, довіра до США серед українців різко знизилась після зустрічі президентів України та США у Вашингтоні. Натомість, високі позиції займають європейські країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк.

З початку повномасштабного вторгнення США були сприйняті більшістю українців як один з ключових партнерів у війні проти Росії, разом з Великою Британією. Американська допомога, санкції та підтримка в різних формах визнавались респондентами як важливі фактори.

Проте нещодавнє дослідження, проведене після зустрічі президентів України та США у Вашингтоні, показало різке зниження рівня довіри до Сполучених Штатів. Згідно з результатами опитування, 70% опитаних українців визнали, що їхнє ставлення до США погіршилось.

Станом на сьогодні, США більше не займають місце серед основних партнерів України, знизившись до другої половини списку дружніх країн, потрапивши між Китаєм та Індією.

Водночас Сполучені Штати сприймаються як одна з найбільш недружніх країн, залишаючи поза увагою лише Росію.

Підтримка країн ЄС

У той час як ставлення до США змінилося, українці все більше підтримують європейські країни. Високі позиції в рейтингу дружніх країн займають Велика Британія (59%), країни Балтії (54%), Франція (54%), Польща (51%) та Німеччина (50%).

Це вказує на стабільну та послідовну підтримку цих держав у наданні військової та гуманітарної допомоги, а також їхній активний політичний курс щодо підтримки України.

Також не менш важливою залишається роль Канади, яка продовжує утримувати високі позиції в очах українців.

Одним з цікавих аспектів є регіональні та вікові відмінності у сприйнятті США. Незважаючи на відсутність значних регіональних відмінностей, жінки та молодь віком від 18 до 24 років частіше мають критичне ставлення до Сполучених Штатів.

"Ймовірно, так відбувається через активне споживання медіа та соціальних мереж. І в інших дослідженнях (наприклад, у трекінгу рівня субʼєктивного стресу) молодь і жінки більш схильні до сильних переживань, та більш вразливі до дестабілізуючого впливу новин", - зазначила Євгенія Близнюк.