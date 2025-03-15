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Отношение к США в Украине резко ухудшилось: результаты опроса

Суббота 15 марта 2025 09:35
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Отношение к США в Украине резко ухудшилось: результаты опроса Фото: Отношение к США в Украине резко ухудшилось (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Согласно новому исследованию, доверие к США среди украинцев резко снизилось после встречи президентов Украины и США в Вашингтоне. Зато высокие позиции занимают европейские страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала социолог и основательница Gradus Research Евгения Близнюк.

С начала полномасштабного вторжения США были восприняты большинством украинцев как один из ключевых партнеров в войне против России, вместе с Великобританией. Американская помощь, санкции и поддержка в различных формах признавались респондентами как важные факторы.

Однако недавнее исследование, проведенное после встречи президентов Украины и США в Вашингтоне, показало резкое снижение уровня доверия к Соединенным Штатам. Согласно результатам опроса, 70% опрошенных украинцев признали, что их отношение к США ухудшилось.

По состоянию на сегодня, США больше не занимают место среди основных партнеров Украины, снизившись до второй половины списка дружественных стран, попав между Китаем и Индией.

В то же время Соединенные Штаты воспринимаются как одна из самых недружественных стран, оставляя без внимания только Россию.

Поддержка стран ЕС

В то время как отношение к США изменилось, украинцы все больше поддерживают европейские страны. Высокие позиции в рейтинге дружественных стран занимают Великобритания (59%), страны Балтии (54%), Франция (54%), Польша (51%) и Германия (50%).

Это указывает на стабильную и последовательную поддержку этих государств в предоставлении военной и гуманитарной помощи, а также их активный политический курс по поддержке Украины.

Также не менее важной остается роль Канады, которая продолжает удерживать высокие позиции в глазах украинцев.

Одним из интересных аспектов являются региональные и возрастные различия в восприятии США. Несмотря на отсутствие значительных региональных различий, женщины и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет чаще имеют критическое отношение к Соединенным Штатам.

"Вероятно, так происходит из-за активного потребления медиа и социальных сетей. И в других исследованиях (например, в трекинге уровня субъективного стресса) молодежь и женщины более склонны к сильным переживаниям, и более уязвимы к дестабилизирующему влиянию новостей", - отметила Евгения Близнюк.

Напомним, что в начале марта США приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной после конфликта между президентом Владимиром Зеленским, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете.

Вопрос возобновления помощи и обмена разведданными был решен после длительных переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.

Кроме того, американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновила доступ Украины к своим спутниковым снимкам в рамках программы Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

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