Ставлення поляків до українців продовжує погіршуватись: дані опитування

За даними соціологів, 36% поляків зазначили, що їхнє ставлення до українців за останній час погіршилося. Водночас більшість респондентів (54%) вказали, що їхня позиція залишилася без змін від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Покращення свого ставлення до українського народу зафіксували лише 3% опитаних.

Позиція щодо ЄС та військової допомоги

Крім цього, опитування засвідчило досить критичні настрої польського суспільства щодо євроінтеграції України та подальшої військової підтримки Києва:

52% респондентів висловилися проти підтримки вступу України до Європейського Союзу (підтримують цю перспективу 33%);

до Європейського Союзу (підтримують цю перспективу 33%); 44% опитаних переконані, що Варшаві варто призупинити військову допомогу Україні через історичне питання УПА, тоді як 41% виступають за продовження підтримки.

Також більшість респондентів підтримали рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Схвально про такий крок висловилися 55% поляків, тоді як проти рішення виступили 27% респондентів.