Яке ставлення у Конгресі до політики Трампа щодо України: відповідь експерта

У США триває політична дискусія щодо підтримки України. На тлі мовчання більшості республіканців, які уникають критики Дональда Трампа, один із конгресменів виступив із прямою позицією.

Про це сказав виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в інтерв'ю РБК-Україна.

"Побачимо, чи зможуть більше республіканців це усвідомити й знайти в собі сміливість розірвати зв’язок з президентом від своєї ж партії. Ми повинні їх у цьому підтримати", - сказав він.

Бейкон коли це потрібно, часто "дуже прямо" критикує погляд президента. Як зазначає Епштейн, є політики які поки що не наважуються дистанціюватися від позиції Трампа.

Попри партійну приналежність, він неодноразово дозволяв собі відкрито критикувати Трампа, зокрема за його позицію щодо війни в Україні.

Йдеться про Дона Бейкона - республіканського представника від штату Небраска, який є послідовним прихильником допомоги Україні.

Позиція Трампа щодо України

Трамп неодноразово заявляв, що, на його думку, США "надто багато" допомагають Україні, а Європа - "занадто мало". Він наголошував на необхідності припинити "неконтрольовану фінансову допомогу" Києву.

Президент неодноразово заявляв, що якби він перебував при владі, війни б не сталося. Також, він обіцяв "завершити війну за добу".

Трамп рідко прямо засуджує дії Кремля або називає Росію агресором. Натомість він зосереджується на критиці адміністрації Байдена за те, що та "втягує США у війну".

Нагадаємо. що сьогодні коментуючи останні масовані атаки проти України, президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що Вашингтон "безумовно" розглядає можливість введення санкцій проти Росії.

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