Какое отношение в Конгрессе к политике Трампа по Украине: ответ эксперта
В США продолжается политическая дискуссия о поддержке Украины. На фоне молчания большинства республиканцев, которые избегают критики Дональда Трампа, один из конгрессменов выступил с прямой позицией.
Об этом сказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в интервью РБК-Украина.
Речь идет о Доне Бейконе - республиканском представителе от штата Небраска, который является последовательным сторонником помощи Украине.
Несмотря на партийную принадлежность, он неоднократно позволял себе открыто критиковать Трампа, в частности за его позицию относительно войны в Украине.
Бейкон когда это нужно, часто "очень прямо" критикует взгляд президента. Как отмечает Эпштейн, есть политики, которые пока не решаются дистанцироваться от позиции Трампа.
"Посмотрим, смогут ли больше республиканцев это осознать и найти в себе смелость разорвать связь с президентом от своей же партии. Мы должны их в этом поддержать", - сказал он.
Позиция Трампа по Украине
Трамп неоднократно заявлял, что, по его мнению, США "слишком много" помогают Украине, а Европа - "слишком мало". Он подчеркивал необходимость прекратить "неконтролируемую финансовую помощь" Киеву.
Президент неоднократно заявлял, что если бы он находился у власти, войны бы не произошло. Также, он обещал "завершить войну за сутки".
Трамп редко прямо осуждает действия Кремля или называет Россию агрессором. Вместо этого он сосредотачивается на критике администрации Байдена за то, что та "втягивает США в войну".
Напомним, что сегодня комментируя последние массированные атаки против Украины, президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "безусловно" рассматривает возможность введения санкций против России.
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