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Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Фото: ставки для населення не зростають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,3% річних. Це на 0,1 в.п. нижче, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7% до 0,8%.

За квітень ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 13,4% до 13,3% річних, валютними зросли з 0,3% до 0,4% річних.

Депозитний портфель банків за квітень зріс на 2,4% до 2 024 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 0,5% до 943 млрд гривень, підприємств зросло на 4,3% до 1 032 млрд гривень.

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2023 року у національній валюті впали на 0,3 в.п. до 36,1% річних.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що ставки за депозитами в банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції та навіть перевищити його. У квітні інфляція сповільнилася до 17,9%.

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Національний банк України