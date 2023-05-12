RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

Фото: ставки для населения не растут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,3% годовых. Это на 0,1 п.п. ниже, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте выросли с 0,7% до 0,8%.

За апрель ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 13,4% до 13,3% годовых, по валютным выросли с 0,3% до 0,4% годовых.

Депозитный портфель банков за апрель вырос на 2,4% до 2 024 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,5% до 943 млрд гривен, предприятий вырос на 4,3% до 1 032 млрд гривен.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2023 года в национальной валюте упали на 0,3 п.п. до 36,1% годовых.

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что ставки по депозитам в банках Украины могут сравняться с уровнем инфляции и даже превысить его. В апреле инфляция замедлилась до 17,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины