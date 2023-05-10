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Чи зрівняються ставки за депозитами в банках з інфляцією: відповідь НБУ

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Україна, Середа 10 травня 2023 13:41
Чи зрівняються ставки за депозитами в банках з інфляцією: відповідь НБУ Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Ставки за депозитами у банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції і навіть перевищити його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової "Громадському радіо".

Як зазначила Рожкова, сьогодні банки в залежності від свого розміру та стратегії пропонують ставки від 12,5% до 16% річних.

За її словами, НБУ прогнозує, що інфляція в Україні цього року може уповільнитися до 15%.

"Якщо буде все йти за нашим прогнозом… то не виключно, що в якійсь момент дохідність цих депозитів буде дорівнювати рівню інфляції або навіть перевищить", - сказала заступник голови НБУ.

Нагадаємо, у березні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,4% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж місяцем раніше (10,8%).

Річна інфляція в березні становила 21,3%.

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Національний банк України
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