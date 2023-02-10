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Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 13:59
Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Фото: ставки для населення 2,5 рази нижчі від рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних. Порівняно з кінцем 2022 року ставки не змінилися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті не змінилися - 0,6%.

За січень ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 10,7% до 10,8% річних, за валютними запасами з 1,4% до 0,9% річних.

Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Депозитний портфель банків за січень зріс на 1,1% до 1 914 млрд гривень, у т.ч. населення скоротилося на 0,3% до 924 млрд гривень, підприємств зріс на 2,9% до 932 млрд гривень.

Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2023 року у національній валюті становили 35,7% річних. Порівняно з груднем 2022 року ставки зросли на 0,6 в.п.

За даними НБУ, незважаючи на номінальне зростання, реальні ставки за гривневими активами залишаються негативними, враховуючи очікуваний рівень інфляції у 2022-2023 роках.

Зазначимо, споживчі ціни в Україні за 2022 рік зросли на 26,6%. НБУ прогнозує на 2023 рік інфляцію нижче за 20%, уряд - нижче за 30%.

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