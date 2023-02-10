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Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

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Украина, Пятница 10 февраля 2023 13:59
Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке Фото: ставки для населения 2,5 раза ниже уровня инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,6% годовых. По сравнению с концом 2022 года ставки не изменились

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте не изменились - 0,6%.

За январь ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 10,7% до 10,8% годовых, по валютным упаси с 1,4% до 0,9% годовых.

Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

Депозитный портфель банков за январь вырос на 1,1% до 1 914 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,3% до 924 млрд гривен, предприятий вырос на 2,9% до 932 млрд гривен.

Ставки не растут: под какой процент можно разместить депозит в банке

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2023 года в национальной валюте составляли 35,7% годовых. По сравнению с декабрем 2022 года ставки выросли на 0,6 п.п.

По данным НБУ, несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в 2022-2023 годах.

Отметим, потребительские цены в Украине за 2022 год выросли на 26,6%. НБУ прогнозирует на 2023 год инфляцию ниже 20%, правительство - ниже 30%.

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