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Ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

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Україна, Субота 14 січня 2023 10:24
Ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Фото: ставки для населення 2,5 рази нижчі від рівня інфляції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних. Порівняно з кінцем 2021 року ставки зросли на 3,5 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті знизилися на 0,1 п.п. до 0,6%.

За 2022 рік ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,3% до 10,7% річних, валютними зросли з 1,0% до 1,4% річних.

Ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Депозитний портфель банків за 2022 рік виріс на 26,0% до 1 894 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 29,3% до 9030 млрд гривень, підприємств зросло на 18,2% до 909 млрд гривень.

Ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2022 року у національній валюті становили 35,1% річних. Порівняно з груднем 2021 року ставки зросли 1,4 п.п.

За даними НБУ, попри номінальне зростання, реальні ставки за гривневими активами залишаються негативними, враховуючи очікуваний рівень інфляції у 2022-2023 роках.

Зазначимо, споживчі ціни в Україні за 2022 рік зросли на 26,6%. НБУ прогнозує на 2023 рік інфляцію близько 20%, уряд - майже 30%.

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