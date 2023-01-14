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Ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке

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Украина, Суббота 14 января 2023 10:24
Ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке Фото: ставки для населения 2,5 раза ниже уровня инфляции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,6% годовых. По сравнению концом 2021 года ставки выросли на 3,5 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте снизились на 0,1 п.п. до 0,6%.

За 2022 год ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 4,3% до 10,7% годовых, по валютным выросли с 1,0% до 1,4% годовых.

Ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке

Депозитный портфель банков за 2022 гд вырос на 26,0% до 1 894 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 29,3% до 9030 млрд гривен, предприятий вырос на 18,2% до 909 млрд гривен.

Ставки выросли на треть: под какой процент можно разместить депозит в банке

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2022 года в национальной валюте составляли 35,1% годовых. По сравнению с декабрем 2021 года ставки выросли 1,4 п.п.

По данным НБУ, несмотря на номинальный рост, реальные ставки по гривневым активам остаются отрицательными, учитывая ожидаемый уровень инфляции в 2022-2023 годах.

Отметим, потребительские цены в Украине за 2022 год выросли на 26,6%. НБУ прогнозирует на 2023 год инфляцию около 20%, правительство - почти 30%.

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