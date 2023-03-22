Ставки в Україні виходять далеко за її межі, Китай уважно за цим спостерігає, - Блінкен

За словами Блінкена, політична й матеріальна підтримка Росії з боку Китаю суперечить інтересам США. Водночас Вашингтон не бачить доказів того, що Пекін постачав летальне озброєння Москві для війни проти України.

"Ставки в Україні виходять далеко за межі України... Я думаю, що це має глибокий вплив, наприклад, в Азії", - зауважив Блінкен.

Китай, як відзначив державний секретар США, спостерігає за війною в Україні й винесе уроки з того, як світ протистоїть російській агресії.

Зазначається, що російське вторгнення викликало занепокоєння через те, що Китай може відчути в собі сміливості й зробити подібний крок щодо Тайваню.

Якщо ж Росії буде дозволено безкарно нападати на сусідів, це "відкриє скриньку Пандори" і призведе до "світу конфліктів", додав Блінкен.