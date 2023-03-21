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Вигідний Росії. Путін хоче застосувати частину "мирного плану" Китаю

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Москва, Вівторок 21 березня 2023 18:09
Вигідний Росії. Путін хоче застосувати частину "мирного плану" Китаю Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія нібито може застосувати окремі пункти мирного плану Китаю для того, щоб врегулювати війну з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна під час спільної пресконференції з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Безумовно, ми не залишили без уваги ситуацію навколо України. Вважаємо, що багато з положень виділеного Китаєм "мирного плану" співзвучні російським підходам і можуть бути взяті за основу для мирного врегулювання, коли до нього будуть готові на Заході та в Києві. Однак, поки що такої готовності з їхнього боку ми не спостерігаємо", - заявив диктатор.

Нагадаємо, раніше радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляв, що у китайському "мирному плані" немає логіки. Документ нібито підтримує суверенітет України, але водночас закликає до негайного припинення вогню без виведення військ РФ.

Також ми писали, що Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за формулою миру, яка також є ініціативою завершення війни.

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