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Ставки в Україні виходять далеко за її межі, Китай уважно за цим спостерігає, - Блінкен

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Середа 22 березня 2023 17:53
Ставки в Україні виходять далеко за її межі, Китай уважно за цим спостерігає, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай уважно спостерігає за розвитком війни в Україні. Ставки виходять далеко за межі її території.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу у підкомітеті Сенату, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Блінкена, політична й матеріальна підтримка Росії з боку Китаю суперечить інтересам США. Водночас Вашингтон не бачить доказів того, що Пекін постачав летальне озброєння Москві для війни проти України.

"Ставки в Україні виходять далеко за межі України... Я думаю, що це має глибокий вплив, наприклад, в Азії", - зауважив Блінкен.

Китай, як відзначив державний секретар США, спостерігає за війною в Україні й винесе уроки з того, як світ протистоїть російській агресії.

Зазначається, що російське вторгнення викликало занепокоєння через те, що Китай може відчути в собі сміливості й зробити подібний крок щодо Тайваню.

Якщо ж Росії буде дозволено безкарно нападати на сусідів, це "відкриє скриньку Пандори" і призведе до "світу конфліктів", додав Блінкен.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що найвище керівництво Польщі назвало китайсько-російський альянс небезпечним.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий частково схвалити так званий "мирний план" Китаю щодо України.

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