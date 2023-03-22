Ставки в Украине выходят далеко за ее пределы, Китай внимательно за этим наблюдает, - Блинкен
Китай внимательно наблюдает за развитием войны в Украине. Ставки выходят далеко за пределы ее территории.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в подкомитете Сената, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
По словам Блинкена, политическая и материальная поддержка России со стороны Китая противоречит интересам США. В то же время Вашингтон не видит доказательств того, что Пекин поставлял летальное вооружение Москве для войны против Украины.
"Ставки в Украине выходят далеко за пределы Украины... Я думаю, что это имеет глубокое влияние, например, в Азии", - отметил Блинкен.
Китай, как добавил государственный секретарь США, наблюдает за войной в Украине и извлечет уроки из того, как мир противостоит российской агрессии.
Отмечается, что российское вторжение вызвало беспокойство из-за того, что Китай может почувствовать в себе смелости и сделать подобный шаг в отношении Тайваня.
Если же России будет разрешено безнаказанно нападать на соседей, это "откроет ящик Пандоры" и приведет к "миру конфликтов", добавил Блинкен.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что высшее руководство Польши назвало китайско-российский альянс опасным.
Между тем, российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов частично одобрить так называемый "мирный план" Китая относительно Украины.
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