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Ставки падают: под какой процент можно разместить депозит в банке

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Украина, Четверг 13 мая 2021 13:55
Ставки падают: под какой процент можно разместить депозит в банке Фото: ставки становятся все менее привлекательными, но объем депозитов растет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В апреле 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 6,9% годовых. Это на 0,3 п.п. ниже, чем в марте (7,2%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за апрель не изменились - 0,7%.

В апреле 2021 года ставки по гривневым депозитам для предприятий выросли с 3,8% до 3,9% годовых, по валютным - не изменились - 1,0% годовых.

Ставки падают: под какой процент можно разместить депозит в банке

Депозитный портфель банков в апреле вырос на 1,1% до 1 380 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 1,8% до 692 млрд гривен, предприятий вырос на 0,9% до 663 млрд гривен.

Ставки падают: под какой процент можно разместить депозит в банке

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2021 года в национальной валюте составляли 34,0% годовых. По сравнению мартом ставки снизились на 0,4 п.п.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросли на 0,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,8%. За последний год инфляция составила 8,4%.

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