Ставки падають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку
У квітні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 6,9% річних. Це на 0,3 в.п. нижче, ніж у березні (7,2%).
Про це свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).
За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за квітень не змінилися - 0,7%.
У квітні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 3,8% до 3,9% річних, за валютними - не змінилися - 1,0% річних.
Депозитний портфель банків у квітні зріс на 1,1% до 1 380 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,8% до 692 млрд гривень, підприємств зріс на 0,9% до 663 млрд гривень.
Нагадавши, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в квітні 2021 року в національній валюті становили 34,0% річних. Порівняно березнем ставки знизилися на 0,4 п. п.
Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у квітні 2021 року порівняно з березнем зросли на 0,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,8%. За останній рік інфляція склала 8,4%.