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Ставки падають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

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Україна, Четвер 13 травня 2021 13:55
Ставки падають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Фото: ставки стають все менш привабливими, але обсяг депозитів зростає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У квітні 2021 року середні процентні ставки банків за новими депозитами в гривні для населення склали 6,9% річних. Це на 0,3 в.п. нижче, ніж у березні (7,2%).

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за квітень не змінилися - 0,7%.

У квітні 2021 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 3,8% до 3,9% річних, за валютними - не змінилися - 1,0% річних.

Ставки падають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Депозитний портфель банків у квітні зріс на 1,1% до 1 380 млрд гривень, у т.ч. населення зріс на 1,8% до 692 млрд гривень, підприємств зріс на 0,9% до 663 млрд гривень.

Ставки падають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Нагадавши, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в квітні 2021 року в національній валюті становили 34,0% річних. Порівняно березнем ставки знизилися на 0,4 п. п.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у квітні 2021 року порівняно з березнем зросли на 0,7%. З початку 2021 року зростання цін склало 4,8%. За останній рік інфляція склала 8,4%.

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