Ставки отвязать от ВВП: Устенко выступил за пересмотр реструктуризации госдолга времен Яресько

Украина должна начать переговоры об условиях выплат по ВВП-варрантам, выпущенным в 2015 году. Необходимо зафиксировать процент по долгам.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, условие о привязке процента по этим облигациям к росту ВВП Украины необходимо убрать.

"На мой взгляд, это была бы правильная позиция. И здесь нужен активный переговорный процесс. Ожидаю, что он начнется", - сказал Устенко.

При этом он напомнил, что ВВП-варранты выпущены с печатью Украины. "Не признавать их мы не можем. Их надо либо обслуживать, либо выкупать, либо менять. И я считаю, что есть достаточно сил и условий, чтобы можно было провести эффективные переговоры и, не отдавая за них живые деньги, зафиксировать процент, который мы платим. Расклад, при котором выплаты по долгу напрямую зависят от роста нашей экономики, мне безумно не нравится", - заявил советник президента.