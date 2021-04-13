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Ставки отвязать от ВВП: Устенко выступил за пересмотр реструктуризации госдолга времен Яресько

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 09:21
Ставки отвязать от ВВП: Устенко выступил за пересмотр реструктуризации госдолга времен Яресько Фото: Олег Устенко хочет пересмотреть выплаты по ВВП-варрантам (facebook.com/OlegUstenko)
Автор: Александр Белоус

Украина должна начать переговоры об условиях выплат по ВВП-варрантам, выпущенным в 2015 году. Необходимо зафиксировать процент по долгам.

Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, условие о привязке процента по этим облигациям к росту ВВП Украины необходимо убрать.

"На мой взгляд, это была бы правильная позиция. И здесь нужен активный переговорный процесс. Ожидаю, что он начнется", - сказал Устенко.

При этом он напомнил, что ВВП-варранты выпущены с печатью Украины. "Не признавать их мы не можем. Их надо либо обслуживать, либо выкупать, либо менять. И я считаю, что есть достаточно сил и условий, чтобы можно было провести эффективные переговоры и, не отдавая за них живые деньги, зафиксировать процент, который мы платим. Расклад, при котором выплаты по долгу напрямую зависят от роста нашей экономики, мне безумно не нравится", - заявил советник президента.

Напомним, ВВП-варранты были выпущены в рамках долговой операции, которую в конце 2015 года провела тогдашний министр финансов Украины Наталья Яресько. По условиям операции, выплаты по варрантам состоятся не раньше 2021 года и только в случае, если украинский ВВП вырастет на 35% - до 125,4 млрд долларов.

Ранее в НБУ заявляли, что для решения о выкупе или обмене ВВП-варрантов, выпущенных при реструктуризации долга Украины в 2015 году, необходим комплексный подход.

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