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Ставки відв'язати від ВВП: Устенко виступив за перегляд реструктуризації держборгу часів Яресько

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 09:21
Ставки відв'язати від ВВП: Устенко виступив за перегляд реструктуризації держборгу часів Яресько Фото: Олег Устенко хоче переглянути виплати за ВВП-варрантам (facebook.com/OlegUstenko)
Автор: Олександр Білоус

Україна повинна почати переговори про умови виплат за ВВП-варрантам, випущеними у 2015 році. Необхідно зафіксувати відсоток за боргами.

Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, умову про прив'язку відсотка за цими облігаціями до зростання ВВП України необхідно прибрати.

"На мій погляд, це була б правильна позиція. І тут потрібен активний переговорний процес. Очікую, що він почнеться", - сказав Устенко.

При цьому він нагадав, що ВВП-варанти випущені з печаткою України. "Не визнавати їх ми не можемо. Їх треба або обслуговувати, або викуповувати, або міняти. І я вважаю, що є достатньо сил та умов, щоб можна було провести ефективні переговори і, не віддаючи за них живі гроші, зафіксувати відсоток, який ми платимо. Розклад, при якому виплати за боргом безпосередньо залежать від зростання нашої економіки, мені страшенно не подобається", - заявив радник президента.

Нагадаємо, ВВП-варанти були випущені в рамках боргового операції, яку в кінці 2015 року провела тодішній міністр фінансів України Наталія Яресько. За умовами операції, виплати за варантам відбудуться не раніше 2021 року і тільки в разі, якщо український ВВП зросте на 35% - до 125,4 млрд доларів.

Раніше в НБУ заявляли, що для рішення про викуп або обміні ВВП-варрантів, випущених при реструктуризації боргу України у 2015 році, необхідний комплексний підхід.

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