Ставки для населения снижаются: сколько стоит банковский кредит

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали до 2,8% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июле выросли с 8,9% до 9,3% годовых, по валютным снизились с 5,3% до 4,9%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,1% до 981 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 0,7% до 219 млрд гривен, предприятий - упал на 0,1% до 750 млрд гривен.