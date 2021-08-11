Ставки для населення знижуються: скільки коштує банківський кредит

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали до 2,8% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств у липні зросли з 8,9% до 9,3% річних, за валютними знизилися з 5,3% до 4,9%.

Кредитний портфель банків за місяць виріс на 0,1% до 981 млрд гривень, у т.ч. населення виріс на 0,7% до 219 млрд гривень, підприємств - впав на 0,1% до 750 млрд гривень.