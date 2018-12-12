НБУ назвал среднюю ставку по кредитам для населения в ноябре

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Новые кредиты для населения выдают в среднем под 33% годовых

В ноябре 2018 года процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 33,1% годовых, что на 0,5 п.п. выше, чем в октябре (32,6%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились за месяц с 9,5% до 9,3% годовых.

В ноябре 2018 года ставки по гривневым кредитам для предприятий выросли с 19,5% до 19,8% годовых, по валютным снизились - с 5,4% до 5,0%.

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Кредитный портфель банков в ноябре вырос на 1,5% до 1 123 млрд грн, в т.ч. для населения на1,5% до 203,3 млрд грн, предприятий - на 1,4% до 917,8 млрд грн.

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Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).

В начале ноября НБУ определил операционную цель монетарной политики - удержать значение Украинского индекса межбанковских ставок (UIIR) на уровне, близком к уровню учетной ставки (составляла 18%) и в пределах коридора процентных ставок по инструментам постоянного доступа, то есть - по кредитам овернайт (составляла 20%) и депозитным сертификатам овернайт (составляла 16%).