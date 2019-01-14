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Ставки за кредитами за 2018 рік суттєво зросли

Новини » Фінанси    14.01.2019 - 10:58
Ставки за кредитами за 2018 рік суттєво зросли
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банки дають кредити підприємствами під 21% річних, населенню - під 33%

У грудні 2018 року процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 33,1% річних, що на 3,9 в.п. вище, ніж у грудні 2017 року (29,2%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли за рік з 9,8% до 10,9% річних.

Ставки за кредитами за 2018 рік суттєво зрослиwww.bank.gov.ua

Ставки по гривневих кредитах для підприємств за рік зросли з 14,3% до 20,9% річних, за валютним знизилися - з 7,5% до 5,7%.

Кредитний портфель банків за рік виріс на 5,9% до 1 123 млрд грн, в т. ч. для населення на 15,2% до 196,01 млрд грн, підприємств - на 3,8% до 877,2 млрд грн.

Ставки за кредитами за 2018 рік суттєво зросли

www.bank.gov.ua

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилася на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

Зазначимо, за даними НБУ, в листопаді 2018 року процентні ставки за новим кредитами банків для населення в національній валюті становили 33,1% річних, що на 0,5 в.п. вище, ніж у жовтні (32,6%).

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