Ставки по ипотеке за год немного снизились: сколько стоит кредит на жилье

По данным НБУ, в целом за 2021 год банки выдали 10,8 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 8,9 млрд грн. По сравнению с 2020 годом новое ипотечное кредитование почти удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,4 раза, в денежном измерении.

Рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным. Почти 90% новых сделок (на 7,5 млрд грн) за 2021 год заключили пять банков.

Банки преимущественно кредитуют покупку жилья на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составляла около 90% от всех новых ипотечных кредитов в 2021.

В прошлом году вырос средний размер кредита на покупку жилья. Если в 2020 году он составлял около 663 тыс. грн, в 2021 году - 819 тыс. грн. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости в 2021 году составил 893 тыс. грн, вторичной - 809 тыс. грн.