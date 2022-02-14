Ставки за іпотекою за рік трохи знизилися: скільки коштує кредит на житло

За даними НБУ, загалом за 2021 рік банки видали 10,8 тисячі іпотечних кредитів на загальну суму 8,9 млрд грн. Порівняно з 2020 роком нове іпотечне кредитування торік майже подвоїлося за кількістю договорів та зросло в 2,4 раза в грошовому вимірі.

Ринок іпотечного кредитування є дуже концентрованим. Майже 90% нових угод (на 7,5 млрд грн) за 2021 рік уклали п’ять банків.

Банки переважно кредитують купівлю житла на вторинному ринку нерухомості: частка укладених іпотечних договорів у цьому сегменті становила близько 90% від усіх нових іпотечних кредитів у 2021.

У минулому році зріс середній розмір кредиту на купівлю житла. Якщо у 2020 році він становив близько 663 тис. грн, то у 2021 році - 819 тис. грн. Середній розмір іпотечного кредиту на купівлю первинної нерухомості у 2021 році становив 893 тис. грн, вторинної - 809 тис. грн.