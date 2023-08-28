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Ставка Зеленського: генерали доповіли про перебіг наступу, обговорювали й літаки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 28 серпня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили ситуацію на фронті, а також підготовку до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Telegram.

"Сьогодні максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського", - йдеться у повідомленні.

Що ще обговорили на Ставці

За словами Зеленського, учасники Ставки верховного головнокомандувача обговорили реалізацію плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури.

"Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків", - пояснив президент.

Також Зеленський повідомив, що звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій розглянемо на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Ситуація на фронті

Сьогодні повідомлялось, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Також на північному флангу Бахмута російські війська намагаються повернути втрачені позиції, а на південному ЗСУ звільнили ще 1 кв. км території.

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