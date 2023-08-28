Ставка Зеленского: генералы доложили о ходе наступления, обсуждали и самолеты

"Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского", - говорится в сообщении.

Что еще обсудили на Ставке

По словам Зеленского, участники Ставки верховного главнокомандующего обсудили реализацию плана защиты критической, энергетической инфраструктуры.

"Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов", - пояснил президент.

Также Зеленский сообщил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Ситуация на фронте

Сегодня сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Также на северном фланге Бахмута российские войска пытаются вернуть утраченные позиции, а на южном ВСУ освободили еще 1 кв. км территории.