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Ставка Зеленского: генералы доложили о ходе наступления, обсуждали и самолеты

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 28 августа, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили ситуацию на фронте, а также подготовку к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

"Сегодня максимальное внимание к наступательным действиям и обеспечению фронта оружием, всем необходимым. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского", - говорится в сообщении.

Что еще обсудили на Ставке

По словам Зеленского, участники Ставки верховного главнокомандующего обсудили реализацию плана защиты критической, энергетической инфраструктуры.

"Подготовка к зиме. Разработка программы перехода на перспективные типы самолетов", - пояснил президент.

Также Зеленский сообщил, что отчет по инспектированию военно-врачебных комиссий рассмотрим на следующем заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Ситуация на фронте

Сегодня сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Также на северном фланге Бахмута российские войска пытаются вернуть утраченные позиции, а на южном ВСУ освободили еще 1 кв. км территории.

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