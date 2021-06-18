Ставка на иностранцев: аналитики прогнозируют новый выпуск еврооблигаций Украины

"Вариант один - просить у иностранцев. Либо они будут местные бумаги покупать - ОВГЗ, либо - международные бонды", - отметил глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Вариант с евробондами, по мнению аналитика, выглядит более подходящим, учитывая, что спроса на валютные ОВГЗ среди иностранцев нет (т.к. еврооблигации торгуются по более высоким ставкам, чем внутренние облигации).

"Если будет понимание, что с МВФ до сентября не успевают, то, наверное, придется размещать евробонды. Ставки в мире достаточно низкие. Если размещаться сейчас, это даже может быть рекордно низкая ставка, несмотря на все нерешенные вопросы с МВФ", - рассуждает эксперт Concorde Capital.

Ставки могут вырасти из-за инфляции по всему миру, но пока денег на финансовых рынках действительно очень много, говорит заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко.

"Парковать" деньги инвесторам очень хочется под высокую доходность. Мы видим серьезный спрос на активы развивающихся стран. Если не будет каких-то откровенно проблемных ситуаций, чрезвычайного кризиса, эскалации на Востоке, то Украина вполне способна выйти с займом на рынок еврооблигаций", - соглашается замглавы ЦЭС.

В этом году ситуация с выплатами смягчается тем, что Украина должна получить примерно 2,7 млрд долларов от распределения специальных прав заимствований МВФ, которые могут быть направлены на нужды Министерству финансов, уточнил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Фонд готов распределить между странами в общей сложности 650 млрд долларов, которые они могут потратить по своему усмотрению. Впрочем, по словам Котовича, даже этот ресурс - 2,7 млрд долларов, не позволит Минфину избежать еще одного выхода на международные рынки капитала.

"Даже, допуская скрытый секвестр бюджета и уменьшение дефицита до 3% ВВП, полное рефинансирование выплат по валютным ОВГЗ, Минфину придется еще разместить примерно 1 миллиард долларов еврооблигаций", - сказал РБК-Украина Котович.