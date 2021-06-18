Ставка на іноземців: аналітики прогнозують новий випуск єврооблігацій України

"Варіант один - просити в іноземців. Або вони будуть місцеві папери купувати - ОВДП, або - міжнародні бонди", - зазначив глава аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Варіант з євробондами, на думку аналітика, виглядає більш реальним, враховуючи, що попиту на валютні ОВДП серед іноземців немає (тому що єврооблігації торгуються за більш високими ставками, ніж внутрішні облігації).

"Якщо буде розуміння, що з МВФ до вересня не встигають, то, напевно, доведеться розміщувати євробонди. Ставки у світі досить низькі. Якщо розміщуватися зараз, це навіть може бути рекордно низька ставка, незважаючи на всі невирішені питання з МВФ", - міркує експерт Concorde Capital.

Ставки можуть зрости через інфляцію по всьому світу, але поки грошей на фінансових ринках дійсно дуже багато, говорить заступник директора Центру економічної стратегії (ЦЕС) Марія Репко.

"Паркувати" гроші інвесторам дуже хочеться під високу прибутковість. Ми бачимо серйозний попит на активи країн, що розвиваються. Якщо не буде якихось відверто проблемних ситуацій, надзвичайної кризи, ескалації на сході, то Україна цілком здатна вийти з позикою на ринок єврооблігацій",- погоджується заступник голови ЦЕС.

Цього року ситуація з виплатами пом'якшується тим, що Україна повинна отримати приблизно 2,7 млрд доларів від розподілу спеціальних прав запозичень МВФ, які можуть бути спрямовані на потреби Міністерству фінансів, уточнив старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Фонд готовий розподілити між країнами в цілому 650 млрд доларів, які вони можуть витратити на свій розсуд. Втім, за словами Котовича, навіть цей ресурс - 2,7 млрд доларів, не дозволить Мінфіну уникнути ще одного виходу на міжнародні ринки капіталу.

"Навіть, допускаючи прихований секвестр бюджету і зменшення дефіциту до 3% ВВП, повне рефінансування виплат за валютними ОВДП, Мінфіну доведеться ще розмістити приблизно 1 мільярд доларів єврооблігацій", - сказав РБК-Україна Котович.