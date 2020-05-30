Ставка доходности на инвестиции в электрические сети должна быть на уровне WACC, - эксперт

За 15 лет недоинвестирование украинских электросетей достигло 40 млрд грн. Введение модели стимулирующего тарифообразования должно решить эту проблему и увеличить инвестиционный ресурс для сетей.

Об этом заявил Владимир Власюк, директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза", которое находится в ведомстве Министерства развития экономики, во время круглого стола Европейской бизнес-ассоциации, передает РБК-Украина.

"У нас очень низкие тарифы на передачу и распределение электроэнергии. Тарифы ниже, чем в странах Восточной Европы где-то в 3 раза. Эти деформации надо исправлять. В частности благодаря RAB-тарифа. Мы понимаем, что недоинвестирование в линии электросетей за последние 15 лет составляет 40 млрд долларов", - утверждает Владимир Власюк.

По его словам, в Украине инвестируется каждый год около 300 долларов на 1 км энергосетей. Этот показатель по странам Восточной Европы составляет 1500 долл., в странах более развитых – 3000-3500 долл. По мнению Власюка введение модели стимулирующего тарифообразования должно решить задачу значительного увеличения инвестиционного ресурса у операторов системы распределения.

Вместе с тем, народный депутат Людмила Буймистер отметила, что методология стимулирующего тарифа, что была предложена НКЭРКУ не имеет успешных аналогов в мире и не будет стимулировать инвесторов вкладывать в электросети.

По ее мнению, причина - разделение активов для начисления ставки возврата капитала, возврат капитала только на 3 год после инвестирования и низкая ставка возврата на старую базу активов - 1%.

"Есть международная признанная практика, которая абсолютно приемлема. И показатели средневзвешенной стоимости капитала (WACC) на все активы операторов системы распределения - это тот показатель, который на сегодня используется во многих успешных странах", - отметила Буймистер.

Буймистер поддерживает Михаил Приходько, эксперт по оценке, моделированию и экономическому анализу в отрасли энергетики и коммунальных предприятий международной аудиторской компании Ernst&Young и отмечает, что целесообразно определять ставку доходности на активы облэнерго на уровне WACC.

"Нужно помнить, что любой инвестор, как существующий, так и потенциальный, будет строить экономическую модель и смотреть, какие свободные средства он получит после выполнения всех обязательств по обновлению инфраструктуры. Если он посмотрит, что после выполнения обязательств у него не оставит ресурсов, то по сути такая инвестиция для него не является привлекательной", - подчеркивает Приходько.

Напомним, Людмила Буймистер заявила, что НКРЭКУ предлагает практику RAB-тарифов которой не существует в мире.