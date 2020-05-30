Ставка доходності на інвестиції в електричні мережі має бути на рівні WACC, - експерт  

За 15 років недоінвестованість українських електромереж сягнула 40 млрд грн. Введення моделі стимулюючого тарифоутворення повинно вирішити цю проблему та збільшити інвестиційний ресурс для мереж.

Про це заявив Володимир Власюк, директор ДП "Укрпромзовнішкспертиза", що знаходиться у відомстві Міністерства розвитку економіки, під час круглого столу Європейської бізнес-асоціації, передає РБК-Україна.

"У нас дуже низькі тарифи на передачу та розподіл електроенергії. Тарифи нижчі, ніж в країнах Східної Європи десь в 3 рази. Ці деформації треба виправляти. Зокрема завдяки RAB-тарифу. Ми розуміємо, що недоінвестиованість в лінії електромереж за останні 15 років складає 40 млрд доларів", - стверджує Володимир Власюк.

За його словами в Україні інвестується кожен рік близько 300 доларів на 1 км енергомереж. Цей показник по країнах Східної Європи складає 1500 дол, в країнах більше розвинених – 3000-3500 дол. На думку Власюка введення моделі стимулюючого тарифоутворення повинно вирішити задачу значного збільшення інвестиційного ресурсу в операторів системи розподілу.

Разом з тим, народний депутат Людмила Буймістер відзначила, що методологія стимулюючого тарифу, що була запропонована НКЕРКП не має успішних аналогів у світі та не буде стимулювати інвесторів вкладати в електромережі.

На її думку, причина - поділ активів для нарахування ставки повернення капіталу, повернення капіталу тільки на 3 рік після інвестування та занизька ставка повернення на стару базу активів - 1%.

"Є міжнародна визнана практика, яка абсолютно прийнятна. І показники середньозваженої вартості капіталу (WACC) на всі активи операторів системи розподілу - це той показник, який на сьогодні використовується в багатьох успішних країнах", - зазначила Буймістер.

Буймістер підтримує Михайло Приходько, експерт з оцінки, моделювання та економічного аналізу в галузі енергетики та комунальних підприємств міжнародної аудиторської компанії Ernst&Young та зазначає, що доцільно визначати ставку доходності на активи обленерго на рівні WACC.

"Потрібно пам’ятати, що будь-який інвестор як існуючий, так і потенційний, буде будувати економічну модель і дивитися, які вільні кошти він отримає після виконання всіх зобов’язань по оновленню інфраструктури. Якщо він подивиться, що після виконання зобов’язань у нього не лишить ресурсів, то по суті така інвестиція для нього не є привабливою", - підкреслює Приходько.

Нагадаємо, Людмила Буймістер заявила, що НКРЕКП пропонує практику RAB-тарифів якої не існує у світі.