Ставитимуться "по-своєму": Ігнат відкинув пропозицію щодо рівнів повітряної тривоги

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, останні часом в Telegram-каналах ведуться різні недоречні обговорення про те, чи, наприклад, варто йти в укриття під час повітряної тривоги. Також лунають пропозиції щодо створення різних рівнів загроз: жовтого, помаранчевого, зеленого й так далі.

"В чому небезпека? В тому, що люди почнуть черпати інформацію з інших джерел та почнуть ставитися "по-своєму" до тривог. Я хочу сказати, що всі тривоги небезпечні", - відзначив речник Повітряних сил.

Як пояснив Ігнат, навіть під час роботи ППО існує загроза життю цивільних, оскільки усі відпрацьовані цілі після збиття падають на землю.

"Навіть коли ви впевнені, що працює ППО, збиває 1-2 безпілотники, а можуть працювати й 2-4 ракети - усе це впаде вниз. Ракета важить багато, є вибухова речовина. Після відпрацювання по ворожому об'єкту - усе це падає на землю", - додав речник Повітряних сил.