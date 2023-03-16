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Будут относиться "по-своему": Игнат отбросил предложение по уровням воздушной тревоги

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Четверг 16 марта 2023 19:07
Будут относиться "по-своему": Игнат отбросил предложение по уровням воздушной тревоги Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Предложение о создании уровней воздушных тревог неуместно, поскольку все "уровни" могут угрожать жизни гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По словам Игната, в последнее время в Telegram-каналах ведутся различные неуместные обсуждения о том, стоит ли, например, идти в укрытие во время воздушной тревоги. Также звучат предложения по созданию разных уровней угроз: желтого, оранжевого, зеленого и так далее.

"В чем опасность? В том, что люди начнут черпать информацию из других источников и начнут относиться "по-своему" к тревогам. Я хочу сказать, что все тревоги опасны", - отметил спикер Воздушных сил.

Как пояснил Игнат, даже во время работы ПВО существует угроза жизни гражданских, поскольку все отработанные цели после сбивания падают на землю.

"Даже когда вы уверены, что работает ПВО, сбивает 1-2 беспилотника, а могут работать и 2-4 ракеты - все это упадет. Ракета весит много, есть взрывчатое вещество. После отработки по вражескому объекту - все это падает на землю", - добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, почему в последние дни в Украине участились случаи объявления воздушной тревоги.

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