Ставить під загрозу суверенітет: у Молдові хочуть заборонити діяльність партії "Шор"

Кабмін на засіданні 9 листопада схвалив запит Литвиненка. Він запропонував звернутися до Конституційного суду із проханням оголосити партію "Шор" поза законом.

За словами Литвиненка, у запиті достатньо аргументів, які свідчать про те, що партія "Шор" діє у суперечності з принципами верховенства закону та ставить під загрозу суверенітет та незалежність Молдови. Кабінет міністрів одноголосно схвалив ініціативу.

"На мій погляд, є всі конституційні обставини для подання цієї заяви та визнання неконституційності цієї партії", - сказав голова мін'юсту.

Ілан Шор це молдавський політик, голова партії "Шор", популістської молдавської політичної партії. Як повідомляє Мінфін США, напередодні молдавських виборів 2021 року Росія планувала підірвати позиції президента Молдови Маї Санду та повернути Молдову у сферу впливу Росії. Щоб підтримати ці зусилля, Шор працював із російськими людьми над створенням політичного альянсу для контролю над парламентом Молдови, який потім підтримав би кілька законодавчих актів на користь Російської Федерації.