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Ставит под угрозу суверенитет: в Молдове хотят запретить деятельность партии "Шор"

Фото: в Молдове хотят запретить деятельность партии "Шор" (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Молдовы хочет обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить партию "Шор" вне закона. Она ставит под опасность суверенитет и независимость страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко, которое приводит NewsMaker.

Кабмин на заседании 9 ноября одобрил запрос Литвиненко. Он предложил обратиться в Конституционный суд с просьбой объявить партию "Шор" вне закона.

По словам Литвиненко, в запросе достаточно аргументов, свидетельствующих о том, что партия "Шор" действует в противоречии с принципами верховенства закона и ставит под угрозу суверенитет и независимость Молдовы. Кабинет министров единогласно одобрил инициативу.

"По моему мнению, есть все конституционные обстоятельства для подачи этого заявления и признания неконституционности этой партии", - сказал глава минюста.

Илан Шор это молдавский политик, глава партии "Шор", популистская молдавская политическая партия. Как сообщает Минфин США, в преддверии молдавских выборов 2021 года Россия планировала взорвать позиции президента Молдовы Маи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России. Чтобы поддержать эти усилия, Шор работал с российскими людьми над созданием политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддержал несколько законодательных актов в пользу Российской Федерации.

Напомним, что США ввели новые санкции против России и Ирана. Речь шла о влиянии некоторых физических и юридических лиц на внутреннюю политику Молдовы.

Также МВД Молдовы обвиняет в антиправительственных протестах спецслужбы РФ.

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