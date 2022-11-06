МВС Молдови звинувачує в антиурядових протестах спецслужби РФ

Міністерство внутрішніх справ Республіки Молдова заявило, що протести у Молдові сплановані для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. І ймовірніше - у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Antena3.ro .

Очільниця МВС країни Анна Ревенко впевнена, що за антиурядовими протестами стоїть Росія, яка робить ставку на дестабілізацію ситуації в Молдові, аби зробити країну, суспільство, владу вразливими за допомогою пропаганди, фейкових новин, блокування бізнесу, дискредитації влади, лідерів, у тому числі правоохоронних органів.

"Все це, щоб отримати ослаблену країну та використати її як розмінну монету в європейському просторі", - зазначила міністр.

При цьому Ревенко заявила, що до цих подій причетні злочинці-втікачі, які намагаються втекти від правосуддя. Звичайно, вони діють разом з певними партіями, а також Москвою, що, ймовірно, стоїть за ними. Так, голова МВС підкреслила, що проросійська партія "Шор" за останні місяці провела в Молдові безліч акцій протесту - вимагала відставки президента, розпуску парламенту та проведення дострокових виборів. Нещодавно до протестів приєдналася партія "Будуємо Європу вдома" (PACE), яку очолює Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку.

Молдавська влада, коментуючи мітинги у Кишиневі, працює разом з міжнародними партнерами, щоб втрутитися у ситуацію у разі потреби.

"Будь-яка дія підривного характеру, будь-яка підривна дія проти держави буде відповідним чином покарана", - додала Ревенко.