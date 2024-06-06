Ставимо запаску: як самостійно поміняти пробите колесо на авто

Шина – один з найвразливіших елементів автомобіля, вона може підвести власника навіть найдорожчою машини. Встановлення запаски – маніпуляція елементарна, але треба знати, що і як робити.
Про те, як швидко встановити запасне колесо замість пробитого, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autosvit, Autodealer, AutoBild.
Коли спускає колесо, продовжувати поїздку не можна – хоча деякі машини, як не дивно, дозволяють це робити, хоча і з певними складнощами. Найбільш надійний спосіб вирішити проблему – замінити пробите колесо запаскою, якщо вона, звісно, є у вашому багажнику.
Бувалі водії вважають заміну колеса найпростішою операцією, в принципі так воно і є, хоча деякі порушення алгоритму можуть стати фатальними.
Порядок дій важливо дотримувати тому, що деякі помилки дадуться взнаки тільки через певний час.
Коли під час руху з’ясується, що у машини щось не так з колесами, зупиняйтесь там, де це буде безпечно. Навіть на спущеному колесі можна проїхати п’ятдесят – сто метрів: хоча повільно і на “аварійці”, але до місця, віддаленого від проїзної частини з активним рухом транспорту.
Це тим більше важливо, якщо ви будете не один в машині. Для заміни колеса запаскою вам доведеться висадити пасажирів, яким треба буде десь провести п’ятнадцять-двадцять хвилин.
Щоб мати надійні колеса і вовтузитись з запаскою якомога рідше, варто попередньо вжити деяких заходів. Для цього у вас мають бути не старі шини з достатньо глибоким протектором і колісні диски у гарному стані – тобто з рівним ободом і чистою, без іржі поверхнею в місцях посадки покришки. При кожному зверненні на шиномонтаж просіть майстрів перевірити стан вентилів на колесах – їхня гума зазвичай швидко старішає, і тріщини на ній попереджають про втрату герметичності у найближчій перспективі. Тоді ці деталі треба замінювати.
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