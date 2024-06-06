Ставим запаску: как самостоятельно поменять пробитое колесо на авто

Шина – один из самых уязвимых элементов автомобиля, она может подвести владельца даже самой дорогой машины. Установка запаски – манипуляция элементарная, но нужно знать, что и как делать.
О том, как быстро установить запасное колесо вместо пробитого, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autosvit , Autodealer , AutoBild.
Когда спускает колесо, продолжать поездку нельзя – хотя некоторые машины, как ни странно, позволяют это делать, хотя и с определенными сложностями. Наиболее надежный способ решить проблему – заменить пробитое колесо запаской, если она, конечно, есть в вашем багажнике.
Бывалые водители считают замену колеса простейшей операцией, в принципе так оно и есть, хотя некоторые нарушения алгоритма могут стать роковыми.
Порядок действий важно соблюдать потому, что некоторые ошибки скажутся только через определенное время.
Когда во время движения выяснится, что у машины что-то не так с колесами, останавливайтесь там, где это будет безопасно. Даже на спущенном колесе можно проехать пятьдесят – сто метров: хотя медленно и на аварийке, но к месту, удаленному от проезжей части с активным движением транспорта.
Это тем более важно, если вы будете не один в машине. Для замены колеса запаской вам придется взорвать пассажиров, которым нужно будет где-то провести пятнадцать-двадцать минут.
Чтобы иметь надежные колеса и возиться с запаской как можно реже, следует предварительно принять некоторые меры. Для этого у вас должны быть не старые шины с достаточно глубоким протектором и колесные диски в хорошем состоянии – с ровным ободом и чистой, без ржавчины поверхностью в местах посадки покрышки. При каждом обращении на шиномонтаж просите мастеров проверить состояние вентилей на колесах – их резина обычно быстро стареет и трещины на ней предупреждают о потере герметичности в ближайшей перспективе. Тогда эти детали нужно заменять.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбрать и безопасно установить багажник на крышу авто.