Ставимо запаску: як самостійно поміняти пробите колесо на авто

Шина – один з найвразливіших елементів автомобіля, вона може підвести власника навіть найдорожчою машини. Встановлення запаски – маніпуляція елементарна, але треба знати, що і як робити.

Коли спускає колесо, продовжувати поїздку не можна – хоча деякі машини, як не дивно, дозволяють це робити, хоча і з певними складнощами. Найбільш надійний спосіб вирішити проблему – замінити пробите колесо запаскою, якщо вона, звісно, є у вашому багажнику.

Бувалі водії вважають заміну колеса найпростішою операцією, в принципі так воно і є, хоча деякі порушення алгоритму можуть стати фатальними.

Як встановити запасне колесо

Порядок дій важливо дотримувати тому, що деякі помилки дадуться взнаки тільки через певний час.

Приготуйте все необхідне . Переконавшись, що колесо треба замінювати, витягуйте з багажника запаску, домкрат і балонний ключ. Навряд чи у вас будуть з собою противідкатні упори для коліс, але майже скрізь у нас можна знайти камінь, уламок цеглини чи щось подібне;

. Переконавшись, що колесо треба замінювати, витягуйте з багажника запаску, домкрат і балонний ключ. Навряд чи у вас будуть з собою противідкатні упори для коліс, але майже скрізь у нас можна знайти камінь, уламок цеглини чи щось подібне; Підставте ваші упори . Треба підперти з двох боків колесо, розташоване по діагоналі від того, яке ви збираєтесь вивішувати. Це важливо, щоб машина не покотилася і не впала з домкрата;

. Треба підперти з двох боків колесо, розташоване по діагоналі від того, яке ви збираєтесь вивішувати. Це важливо, щоб машина не покотилася і не впала з домкрата; Послаблюйте болти (гайки). Це треба зробити, поки машина повністю стоїть на землі – інакше не вийде;

Це треба зробити, поки машина повністю стоїть на землі – інакше не вийде; Підставляйте домкрат. Дуже важливо обрати правильне місце на кузові – помилка може призвести до ум’ятини на порозі чи днищі. Спеціально призначені для впирання домкратом точки на кузові вказуються у заводському мануалі до авто. Також має значення поверхня на землі, на яку спиратиметься домкрат – вона має бути твердою і рівною;

Дуже важливо обрати правильне місце на кузові – помилка може призвести до ум’ятини на порозі чи днищі. Спеціально призначені для впирання домкратом точки на кузові вказуються у заводському мануалі до авто. Також має значення поверхня на землі, на яку спиратиметься домкрат – вона має бути твердою і рівною; Піднімайте машину. Плавними рухами, не поспішаючи і контролюючи, чи машина не виявляє тенденції до скочування вперед чи назад, піднімайте домкрат;

Плавними рухами, не поспішаючи і контролюючи, чи машина не виявляє тенденції до скочування вперед чи назад, піднімайте домкрат; Повністю відкручуйте болти (гайки) . Коли колесо буде в повітрі, відкручуйте кріплення. Коли болти звільняться, подбайте, щоб на їхню різьбу не потрапив бруд чи сніг.

. Коли колесо буде в повітрі, відкручуйте кріплення. Коли болти звільняться, подбайте, щоб на їхню різьбу не потрапив бруд чи сніг. Замінюйте пошкоджене колесо запасним . При тому прослідкуйте, щоб колесо правильно відцентрувалося (на щастя, в більшості авто на маточині є центральний виступ, який не дасть помилитись).

. При тому прослідкуйте, щоб колесо правильно відцентрувалося (на щастя, в більшості авто на маточині є центральний виступ, який не дасть помилитись). Затягуйте болти (гайки) після опускання домкрата. Це насправді одна з найбільш поширених помилок – водії забувають затягнути кріплення після того, як колесо буде опущено на землю і таким чином загальмовано. Якщо цього не зробити, колесо просто відпаде на ходу. Наголосимо, що коли колесо ще в повітрі, нормально затягнути його кріплення неможливо.

Додаткові поради

Коли під час руху з’ясується, що у машини щось не так з колесами, зупиняйтесь там, де це буде безпечно. Навіть на спущеному колесі можна проїхати п’ятдесят – сто метрів: хоча повільно і на “аварійці”, але до місця, віддаленого від проїзної частини з активним рухом транспорту.

Це тим більше важливо, якщо ви будете не один в машині. Для заміни колеса запаскою вам доведеться висадити пасажирів, яким треба буде десь провести п’ятнадцять-двадцять хвилин.

Коротко

Щоб мати надійні колеса і вовтузитись з запаскою якомога рідше, варто попередньо вжити деяких заходів. Для цього у вас мають бути не старі шини з достатньо глибоким протектором і колісні диски у гарному стані – тобто з рівним ободом і чистою, без іржі поверхнею в місцях посадки покришки. При кожному зверненні на шиномонтаж просіть майстрів перевірити стан вентилів на колесах – їхня гума зазвичай швидко старішає, і тріщини на ній попереджають про втрату герметичності у найближчій перспективі. Тоді ці деталі треба замінювати.