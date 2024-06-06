Ставим запаску: как самостоятельно поменять пробитое колесо на авто

Шина – один из самых уязвимых элементов автомобиля, она может подвести владельца даже самой дорогой машины. Установка запаски – манипуляция элементарная, но нужно знать, что и как делать.

Когда спускает колесо, продолжать поездку нельзя – хотя некоторые машины, как ни странно, позволяют это делать, хотя и с определенными сложностями. Наиболее надежный способ решить проблему – заменить пробитое колесо запаской, если она, конечно, есть в вашем багажнике.

Бывалые водители считают замену колеса простейшей операцией, в принципе так оно и есть, хотя некоторые нарушения алгоритма могут стать роковыми.

Как установить запасное колесо

Порядок действий важно соблюдать потому, что некоторые ошибки скажутся только через определенное время.

Приготовьте все необходимое . Убедившись, что колесо нужно заменять, извлекайте из багажника запаску, домкрат и баллонный ключ. Вряд ли у вас будут с собой противооткатные упоры для колес, но почти везде у нас можно найти камень, обломок кирпича или что-нибудь подобное;

. Убедившись, что колесо нужно заменять, извлекайте из багажника запаску, домкрат и баллонный ключ. Вряд ли у вас будут с собой противооткатные упоры для колес, но почти везде у нас можно найти камень, обломок кирпича или что-нибудь подобное; Подставьте ваши упоры . Следует подпереть с двух сторон колесо, расположенное по диагонали от того, которое вы собираетесь вывешивать. Это важно, чтобы машина не покатилась и не упала с домкрата;

. Следует подпереть с двух сторон колесо, расположенное по диагонали от того, которое вы собираетесь вывешивать. Это важно, чтобы машина не покатилась и не упала с домкрата; Ослабляйте болты (гайки). Это нужно сделать, пока машина полностью стоит на земле – иначе не получится;

Это нужно сделать, пока машина полностью стоит на земле – иначе не получится; Подставляйте домкрат. Очень важно выбрать правильное место на кузове – ошибка может привести к вмятине на пороге или днище. Специально предназначенные для упирания домкратом точки на кузове указываются в заводском мануале к автомобилю. Также имеет значение поверхность на земле, на которую будет опираться домкрат – она должна быть жесткой и ровной;

Очень важно выбрать правильное место на кузове – ошибка может привести к вмятине на пороге или днище. Специально предназначенные для упирания домкратом точки на кузове указываются в заводском мануале к автомобилю. Также имеет значение поверхность на земле, на которую будет опираться домкрат – она должна быть жесткой и ровной; Поднимайте машину. Плавными движениями, не спеша и контролируя, не проявляет ли машина тенденции к скатыванию вперед или назад, поднимайте домкрат;

Плавными движениями, не спеша и контролируя, не проявляет ли машина тенденции к скатыванию вперед или назад, поднимайте домкрат; Полностью отвинчивайте болты (гайки) . Когда колесо будет в воздухе, отвинчивайте крепление. Когда болты освободятся, позаботьтесь, чтобы на их резьбу не попала грязь или снег.

. Когда колесо будет в воздухе, отвинчивайте крепление. Когда болты освободятся, позаботьтесь, чтобы на их резьбу не попала грязь или снег. Заменяйте поврежденное колесо запасным . При этом проследите, чтобы колесо правильно отцентрировалось (к счастью, в большинстве авто на ступице есть центральный выступ, который не даст ошибиться).

. При этом проследите, чтобы колесо правильно отцентрировалось (к счастью, в большинстве авто на ступице есть центральный выступ, который не даст ошибиться). Затягивайте болты (гайки) после опускания домкрата. Это на самом деле одна из наиболее распространенных ошибок – водители забывают затянуть крепеж после того, как колесо будет опущено на землю и таким образом заторможено. Если этого не сделать, колесо просто отпадет на ходу. Отметим, что когда колесо еще в воздухе, нормально затянуть его крепеж невозможно.

Дополнительные советы

Когда во время движения выяснится, что у машины что-то не так с колесами, останавливайтесь там, где это будет безопасно. Даже на спущенном колесе можно проехать пятьдесят – сто метров: хотя медленно и на аварийке, но к месту, удаленному от проезжей части с активным движением транспорта.

Это тем более важно, если вы будете не один в машине. Для замены колеса запаской вам придется взорвать пассажиров, которым нужно будет где-то провести пятнадцать-двадцать минут.

Кратко

Чтобы иметь надежные колеса и возиться с запаской как можно реже, следует предварительно принять некоторые меры. Для этого у вас должны быть не старые шины с достаточно глубоким протектором и колесные диски в хорошем состоянии – с ровным ободом и чистой, без ржавчины поверхностью в местах посадки покрышки. При каждом обращении на шиномонтаж просите мастеров проверить состояние вентилей на колесах – их резина обычно быстро стареет и трещины на ней предупреждают о потере герметичности в ближайшей перспективе. Тогда эти детали нужно заменять.