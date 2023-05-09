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Ставимо амбітні цілі. Україна має бути готовою до вступу в ЄС через два роки, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки. Країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Ми ставимо амбітні цілі: бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки. Завдання складне й комплексне. Зараз проводимо аналіз 29 тисяч правових документів ЄС, які повинні стати частиною нашого законодавства. Цього року розраховуємо отримати політичне рішення від Європейського Союзу про початок перемовин щодо вступу", - сказав він.

Разом з цим Україна продовжує інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Так, вже вдалося домовитися про продовження "транспортного" та "економічного" безвізів з ЄС ще на один рік.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для позитивного рішення з приводу відкриття переговорів про членство України в ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що держава виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС.

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Вступ в ЄСЕвросоюзДенис Шмигаль