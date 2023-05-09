ua ru
Вт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ставимо амбітні цілі. Україна має бути готовою до вступу в ЄС через два роки, - Шмигаль

Новость на русском →
Вівторок 09 травня 2023 18:51
Ставимо амбітні цілі. Україна має бути готовою до вступу в ЄС через два роки, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки. Країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Ми ставимо амбітні цілі: бути готовими до вступу в Євросоюз через два роки. Завдання складне й комплексне. Зараз проводимо аналіз 29 тисяч правових документів ЄС, які повинні стати частиною нашого законодавства. Цього року розраховуємо отримати політичне рішення від Європейського Союзу про початок перемовин щодо вступу", - сказав він.

Разом з цим Україна продовжує інтеграцію у внутрішній ринок ЄС. Так, вже вдалося домовитися про продовження "транспортного" та "економічного" безвізів з ЄС ще на один рік.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для позитивного рішення з приводу відкриття переговорів про членство України в ЄС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що держава виконала 72% угоди про асоціацію з ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вступ в ЄС Евросоюз Денис Шмигаль
NEWS
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 195 тисяч військових вбитими: нові дані Генштабу
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні