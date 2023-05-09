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Ставим амбициозные цели. Украина должна быть готова к вступлению в ЕС через два года, - Шмыгаль

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Вторник 09 мая 2023 18:51
Ставим амбициозные цели. Украина должна быть готова к вступлению в ЕС через два года, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года. Страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

"Мы ставим амбициозные цели: быть готовыми к вступлению в Евросоюз через два года. Задача сложная и комплексная. Сейчас проводим анализ 29 тысяч правовых документов ЕС, которые должны стать частью нашего законодательства. В этом году рассчитываем получить политическое решение от Европейского Союза о начале переговоров по вступлению", - сказал он.

При этом Украина продолжает интеграцию во внутренний рынок ЕС. Так, уже удалось договориться о продлении "транспортного" и "экономического" безвизов с ЕС еще на один год.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что пришло время для положительного решения по поводу открытия переговоров о членстве Украины в ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что государство выполнило 72% соглашения об ассоциации с ЕС.

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Вступление в ЕС Евросоюз Денис Шмыгаль
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