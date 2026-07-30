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Став відомий топ-20 кращих міст світу, де завжди раді туристам

08:21 30.07.2026 Чт
2 хв
Які найближчі до України міста ЄС потрапили до рейтингу?
aimg Пилип Бойко
Став відомий топ-20 кращих міст світу, де завжди раді туристам Фото: вид на Нью-Йорк (Getty Images)
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Сінгапур очолив світовий рейтинг найгостинніших міст для туристів, складений сервісом Holafly. Лондон посів друге місце та став найгостиннішим містом Європи, а загалом до першої двадцятки увійшли дев'ять європейських міст. Рейтинг оцінював безпеку, відкритість візової політики, туристичну інфраструктуру та рівень володіння англійською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Компанія Holafly, що надає послуги eSIM для мандрівників, дослідила 200 міст світу, щоб визначити найкомфортніші напрямки для туристів.

Під час оцінювання враховували кілька ключових критеріїв:

  • рівень безпеки;
  • відкритість візового режиму;
  • кількість туристичних та інформаційних центрів;
  • рівень володіння англійською мовою серед місцевих жителів.

За сукупністю цих показників перше місце посів Сінгапур. Місто-держава отримало 77,7 бала за індексом безпеки Numbeo, 164 бали за індексом відкритості візового режиму Henley та вирізнилося розвиненою мережею туристичних інформаційних центрів.

Лондон став найкращим містом Європи

Друге місце у світовому рейтингу посів Лондон, який став найгостиннішим містом Європи для іноземних туристів. До першої двадцятки також увійшов Единбург, який розташувався на 11-й позиції.

Крім Великої Британії, по два міста у топ-20 мають:

Данія - Копенгаген (9-те місце) та Орхус (10-те);
Чехія - Прага (16-те) та Брно (20-те).

Водночас найбільше представництво серед країн отримала Канада. До рейтингу потрапили одразу три її міста - Оттава (14-те місце), Торонто (18-те) та Монреаль (19-те).

Найгостинніші міста світу

До двадцятки найкращих міст для туристів увійшли:

1. Сінгапур
2. Лондон (Велика Британія)
3. Сідней (Австралія)
4. Нью-Йорк (США)
5. Бостон (США)
6. Пенанг (Малайзія)
7. Гаага (Нідерланди)
8. Гонконг
9. Копенгаген (Данія)
10. Орхус (Данія)
11. Единбург (Велика Британія)
12. Утрехт (Нідерланди)
13. Давао (Філіппіни)
14. Оттава (Канада)
15. Мельбурн (Австралія)
16. Прага (Чехія)
17. Амстердам (Нідерланди)
18. Торонто (Канада)
19. Монреаль (Канада)
20. Брно (Чехія)

Як формували рейтинг

Автори дослідження наголошують, що рейтинг не оцінює туристичну популярність чи кількість визначних пам'яток. Натомість він покликаний показати, наскільки комфортним і зручним є місто для іноземних гостей з погляду безпеки, доступності та якості туристичних сервісів.

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