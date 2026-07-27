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У Європі відкрили один із найбільших кукурудзяних лабіринтів

08:20 27.07.2026 Пн
2 хв
Де знаходиться новий лабіринт і якого він розміру?
aimg Пилип Бойко
У Європі відкрили один із найбільших кукурудзяних лабіринтів Фото: кукурудзяний лабіринт в Угорщині (Getty Images)
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В угорському місті Кісомбор, неподалік кордону з Румунією, відкрили масштабний кукурудзяний лабіринт площею 4,5 гектара. Цьогоріч його оформили у казковій тематиці - у полі вирізали зображення персонажів історій, замок і фігуру єдинорога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Атракція, яку щороку створюють місцеві волонтери, стала популярним місцем для сімейного відпочинку та головоломок. Відвідувачі можуть пройти маршрут завдовжки близько 2,5 км, але знайти вихід із численних тупиків непросто.

Історія кукурудзяного лабіринту в Кісомборі почалася у 2008 році. Його створенням займаються члени місцевого історико-краєзнавчого гуртка Kiss Mária Hortensia. Ідея полягала в тому, щоб привернути увагу до регіону, який стикався зі скороченням населення, та залучити більше відвідувачів.

За словами керівниці гуртка та керівниці проєкту Ержебет Ендреш, головна мета ініціативи - зробити Кісомбор відомішим серед угорських та європейських туристів, які люблять головоломки та незвичайні маршрути. Вона порівнює лабіринт із великим природним "escape room".

Щороку ця локація приваблює приблизно 2–3 тисячі людей, які приїжджають не лише пройти кукурудзяні доріжки, а й взяти участь у традиційних іграх на спритність.

Лабіринт працюватиме до кінця серпня

Цьогорічний казковий кукурудзяний лабіринт відкритий для відвідувачів до 22 серпня. Організатори очікують, що він стане одним із головних літніх туристичних місць регіону.

Подібні агротуристичні атракції останніми роками набувають популярності в Європі, оскільки поєднують відпочинок на природі, сімейні розваги та елементи квестів.

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