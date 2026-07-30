Стал известен топ-20 лучших городов мира, где всегда рады туристам

Сингапур возглавил мировой рейтинг самых гостеприимных городов для туристов, составленный сервисом Holafly. Лондон занял второе место и стал самым гостеприимным городом Европы, а в первую двадцатку вошли девять европейских городов. Рейтинг оценивал безопасность, открытость визовой политики, туристическую инфраструктуру и уровень английского языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Компания Holafly, предоставляющая услуги eSIM для путешественников, исследовала 200 городов мира, чтобы определить самые комфортные направления для туристов.

При оценке учитывалось несколько ключевых критериев:

уровень безопасности;

открытость визового режима;

количество туристических и информационных центров;

уровень владения английским среди местных жителей.

По совокупности этих показателей первое место занял Сингапур. Город-государство получило 77,7 балла по индексу безопасности Numbeo, 164 балла по индексу открытости визового режима Henley и отличилось развитой сетью туристических информационных центров.

Лондон стал лучшим городом Европы

Второе место в мировом рейтинге занял Лондон, ставший самым гостеприимным городом Европы для иностранных туристов. В первую двадцатку также вошел Эдинбург, расположившийся на 11-й позиции.

Кроме Великобритании, по два города в топ-20 имеют:

Дания - Копенгаген (9-е место) и Орхус (10-е);

Чехия - Прага (16-е) и Брно (20-е).

В то же время, крупнейшее представительство среди стран получила Канада. В рейтинг попали сразу три ее города - Оттава (14-е место), Торонто (18-е) и Монреаль (19-е).

Самые гостеприимные города мира

В двадцатку лучших городов для туристов вошли:

1. Сингапур

2. Лондон (Великобритания)

3. Сидней (Австралия)

4. Нью-Йорк (США)

5. Бостон (США)

6. Пенанг (Малайзия)

7. Гаага (Нидерланды)

8. Гонконг

9. Копенгаген (Дания)

10. Орхус (Дания)

11. Эдинбург (Великобритания)

12. Утрехт (Нидерланды)

13. Давао (Филиппины)

14. Оттава (Канада)

15. Мельбурн (Австралия)

16. Прага (Чехия)

17. Амстердам (Нидерланды)

18. Торонто (Канада)

19. Монреаль (Канада)

20. Брно (Чехия)

Как формировали рейтинг

Авторы исследования отмечают, что рейтинг не оценивает туристическую популярность или количество достопримечательностей. Зато он призван показать, насколько комфортен и удобен город для иностранных гостей с точки зрения безопасности, доступности и качества туристических сервисов.