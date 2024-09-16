Став популярним під час війни: українців попередили про ще одну фінансову схему шахраїв

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що шахраї вигадали нову схему для виманювання грошей з українців - вони пропонують встановити нібито новий застосунок банку.

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