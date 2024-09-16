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Став популярним під час війни: українців попередили про ще одну фінансову схему шахраїв

Ілюстративне фото: українців попередили про нову схему виманювання коштів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Шахраї вигадали нову схему обману українців. Вони нібито обіцяють фінансову допомогу від міжнародних організацій чи уряду України, але насправді це не так.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області.

Як зазначили у поліції, такий вид обману набув особливої популярності після початку повномасштабного вторгнення.

Шахраї розміщують у соцмережах дописи про псевдопомогу, а дехто отримував такі повідомлення і в SMS-форматі. Аферисти пропонують перейти за посиланням та ввести карткові дані нібито для отримання допомоги. Насправді ж їхня мета вкрасти ваші заощадження.

Як уберегтися від шахраїв:

  • не відкривайте жодні посилання в месенджерах, соціальних мережах, SMS;
  • не поспішайте вірити заголовкам, які обіцяють вам якісь виплати;
  • пам'ятайте, що інформацію про програми підтримки від держави завжди публікують офіційні джерела під доменом "gov.ua", також такі сповіщення з’являються в "Дії";
  • не вводьте на сторонніх сайтах дані своєї картки.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що шахраї вигадали нову схему для виманювання грошей з українців - вони пропонують встановити нібито новий застосунок банку.

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Шахрайська схемаШахраї